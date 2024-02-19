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Війна з Росією: хроніка
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Яка їжа здатна врятувати людство від зникнення після гіпотетичної ядерної війни?

19 лютого, 2024 понедiлок
16:28
корисні поради атомний вибух

Різке зменшення сонячного світла внаслідок таких подій, як ядерна війна чи виверження вулканів, може вплинути на сільське господарство. Тому морські водорості є перспективним джерелом їжі, вони можуть рости в різних умовах

Загроза голоду для людства

Найсмертельнішим наслідком ядерної війни стане голод. Причому руйнівні вибухи та смертоносна радіація стануть лише початком апокаліптичного сценарію. Слідом за ними на всій планеті почнеться неврожай та голод. 

На думку вчених, навіть у такій ситуації люди не залишаться без їжі. Існує альтернативне джерело, яке може врятувати мільйони життів. Ядерна зима призведе до голоду на планеті. Навіть невелика ядерна війна, тобто та, за якої країни не залучать весь свій ядерний потенціал, неминуче призведе до голоду. Причина в тому, що викиди пилу, попелу та сажі внаслідок пожеж заблокують доступ сонячних променів до Землі. Це призведе до зниження середньої температури, тобто настане ядерна зима, через яку весь світ зіткнеться з неврожаями та голодом. 

Від голоду може загинути набагато більше людей, ніж від ядерних ударів. За оцінкою експертів, у разі обміну ядерними ударами між США та Росією, на які припадає майже 90% усієї ядерної зброї у світі, в атмосферу буде викинуто до 165 мільйонів тонн сажі. В результаті температура знизиться на 9 градусів за Цельсієм. Це призведе до зниження виробництва харчових товарів на 90%. Ядерна зима спричинить неврожай у всьому світі. У разі війни між Росією та США ризик голодної смерті матимуть до 5 млрд людей. 

Альтернативне джерело їжі на випадок ядерної війни 

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі “Earth's Future”, вчені стверджують, що протягом першого року після ядерної війни люди зможуть видобувати водорості, вирощені в Мексиканській затоці, а також по всьому східному узбережжю Америки та інших регіонах планети. Це дозволить прогодувати до 1,2 мільярда людей. На думку авторів дослідження, ферми з вирощування морських водоростей зможуть замінити до 15% харчових продуктів, які виробляють зараз. Крім того, вони дадуть можливість на 50% замінити сучасне біопаливо та на 10% забезпечать тварин кормом. Це, звичайно, не так багато, однак слід враховувати, що населення планети теж скоротиться через ядерні удари та їхні наслідки, хоч би як це звучало. Водорості можуть врятувати від голоду мільярди людей. За оцінками вчених, у разі ядерної війни між Росією та США у перший же день загинуть 360 мільйонів людей. 

водорості

Фото: Getty Images


Морські водорості відносно стійкі до перепадів температур та різних несприятливих умов. Тому їх можна вирощувати у широкому діапазоні умов довкілля. Крім того, вони неймовірно поживні - крім основних вуглеводів, білків і жирів, містять велику кількість мікроелементів, таких як магній, цинк, вітамін B12, йод, поліненасичені жирні кислоти та ін. Щоправда, рослинний білок, на жаль, не може повною мірою замінити м'ясо. 

Як вирощувати водорості

Згідно з результатами дослідження, водорості будуть відмінно рости навіть після ядерної війни на узбережжі тропічних океанів. При цьому для створення ферм не знадобиться жодних складних технологій, з якими, зі зрозумілих причин, теж виникнуть проблеми. Їхні конструкції складаються в основному з мотузок для кріплення водоростей, рам для кріплення мотузок, а також поплавців, які утримуватимуть ферми на плаву. Щоправда, знадобляться ще якорі, щоб їх зафіксувати.

Гриби

гриби

Фото: з соцмереж


Насамкінець нагадаємо, що раніше вчені називали ще один продукт, який може врятувати людей у разі апокаліпсиса — це гриби. Вони теж стійкі до різних несприятливих умов і не потребують сонячного світла. Гриби можна вирощувати на стовбурах дерев. Крім того, на Землі ще залишиться багато комах, які є джерелом білка, причому чудово засвоюваного. Все це говорить про те, що людство навряд чи вимре.
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
ядерна війна
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