Про це повідомляє "Аль-Хіляль" у twitter.

Деталі угоди не розголошуються. За даними BBC, ПСЖ продав Неймара за 90 млн євро. Бразилець підписав з клубом із Саудівської Аравії контракт на два роки, за яким отримуватиме 100 млн євро за сезон.

"Аль-Хіляль" у минулому сезоні фінішував у чемпіонаті Саудівської Аравії третім.

Кар'єра Неймара

Бразильський форвард перейшов до ПСЖ з іспанської "Барселони" у 2017 році за 222 млн євро та став найдорожчим футболістом світу. За 6 років в Парижі форвард зіграв 173 матчі, забив 118 голів та віддав 77 результативних передач. Разом з ПСЖ він 5 разів виграв чемпіонат Франції. Також нападник виступав за бразильський "Сантос".

31-річний Неймар зіграв 124 матчі та забив 77 голів за збірну Бразилії. У 2016 році виграв у її складі Олімпіаду.