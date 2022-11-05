Про це повідомив в інстаграмі ультрасучасний центр реабілітації Superhumans.

Зазначають, що Данилко на аукціоні, який відбувся в п'ятницю, 4 листопада, продав автомобіль Rolls Royce Silver Shadow 1974 року. Машину придбали за 11 млн грн (284 тис. доларів, або 250 тис. фунтів стерлінгів). Усі отримані з продажу гроші артист передасть на створення центру реабілітації Superhumans в Україні.

Також у своєму дописі Superhumans подякували Андрію Данилку за допомогу.

"Неймовірна сумма, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки, і – суттєвий внесок у віру у світлих людей. Ми вдячні Андрієві Данилку невимовну кількість разів. Тепер, завдяки йому, у наших стінах битиметься частина енергії легендарної Queen, і наші пацієнти почуватимуться рок-зірками", - написали вони.