"Неймовірна сума": Данилко продав автомобіль Фредді Мерк’юрі за 11 млн грн
Український артист Андрій Данилко продав на аукціоні Sotheby’s в Лондоні автомобіль, який раніше належав Фредді Мерк'юрі
Про це повідомив в інстаграмі ультрасучасний центр реабілітації Superhumans.
Зазначають, що Данилко на аукціоні, який відбувся в п'ятницю, 4 листопада, продав автомобіль Rolls Royce Silver Shadow 1974 року. Машину придбали за 11 млн грн (284 тис. доларів, або 250 тис. фунтів стерлінгів). Усі отримані з продажу гроші артист передасть на створення центру реабілітації Superhumans в Україні.
Також у своєму дописі Superhumans подякували Андрію Данилку за допомогу.
"Неймовірна сумма, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки, і – суттєвий внесок у віру у світлих людей. Ми вдячні Андрієві Данилку невимовну кількість разів. Тепер, завдяки йому, у наших стінах битиметься частина енергії легендарної Queen, і наші пацієнти почуватимуться рок-зірками", - написали вони.
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