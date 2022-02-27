"Незабаром Україна має стати частиною ЄС", – депутат Європарламенту

"Ще одне питання, яке ЄС має вирішити на засіданні парламенту у вівторок, – це інтеграція України в Європейський Союз. Зараз Україна показує себе найсильнішою країною з європейським напрямом", – сказав депутат Європарламенту в етері програми "Вечір з Миколою Княжицьким", передає.



Кубілюс додав: "Європарламент буде вчергове збиратись на засідання у вівторок. Ми будемо доопрацьовувати резолюцію. Один із моментів – ми хочемо створити Фонд вільної України. Він буде створений за тими ж принципами, що й Фонд, який створили на початку пандемії. Тоді ЄС на своє ім’я взяв у борг кошти. Використовуючи такі самі інструменти, ми створимо такий фонд для України. Були б зібрані великі суми, щоб відновити та стабілізувати економіку України".

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