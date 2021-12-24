Незаконно їздила до окупованого Криму: модель з РФ не пустили до України

Про це пише пресцентр МВС.



Росіянка прилетіла до аеропорту "Київ" з Варшави. Під час оформлення та проведення заходів контролю прикордонники з'ясували, що вона неодноразово відвідувала окупований Росією Крим, порушуючи українське законодавство.



Співробітники Держприкордонслужби встановили, що жінка 2000 року народження востаннє їздила напівострів у липні 2021 року, коли брала участь у модельних зйомках. Вона прилетіла туди з Москви.



У зв'язку з цим громадянці відмовили в перетині кордону України й заборонили в'зд на три роки, а також притягнули до адмінвідповідальності за ст. 204.2. КУпАП "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

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