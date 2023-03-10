І не про Другу світову, і навіть не про відому книгу Ґреґора Далласа "Примарний мир. 1945. Незавершена війна", а всього лише про перейменування Укрзалізниці.

Отож, нарешті, збулося! В Укрзалізниці таки зважилися і наприкінці лютого цього року оголосили "нульовий кілометр" не в Москві, а таки в Києві на центральному вокзалі. На тридцять другому році Незалежності, на десятому році війни й аж через рік після повномасштабної російської навали. Втім, як кажуть оптимісти, краще пізно, ніж ніколи.

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В Укрзалізниці таки зважилися і наприкінці лютого цього року оголосили "нульовий кілометр" не в Москві, а таки в Києві на центральному вокзалі

Але Укрзалізниця пішла ще далі й так само нарешті оголосила, що до кінця 2023 року буде перейменовано і Південно-Західну, й Південну філії залізниці, а вже з 1 березня можна буде взяти участь у голосуванні про нові назви обох філій. Як сказали, так і зробили. І ось уже в додатку "Дія" можна віддати свій голос за котрийсь із варіантів назви Південно-Західної залізниці. Тієї, що з центром у Києві, і яка, якщо поглянути на мапу, пролягає на півночі України, але всі ці роки була "південно-західною", і нікого це не корчило, бо ж "какая разніца"? Серед найбільш популярних варіантів нової назви поки що "київська" і "столична". Що ж, добре, хоч не "українська з перцем"...

Але чому на разі фігурує лише Південно-Західна, а де поділася Південна? Та, що з центром у Харкові? Лише вдумайтеся: у Харкові й "південна". Звісно, бо ж на південь від Москви... Якось уже писав про це, але жодної реакції від тих, від кого це залежало, так і не дочекався.

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Запитаєте, а до чого тут незавершена війна? А до того, що, по-перше, будь-яку війну можна вважати незавершеною, бо ж завжди є потерпіла, чи то пак, переможена сторона, яка прагне реваншу. А по-друге, залишаються й інші наслідки, які тягнуться роками й десятиріччями, деколи навіть закарбовані в назвах і викликають відчуття незавершеності, як-от у нашому випадку

Запитаєте, а до чого тут незавершена війна? А до того, що, по-перше, будь-яку війну можна вважати незавершеною, бо ж завжди є потерпіла, чи то пак, переможена сторона, яка прагне реваншу. А по-друге, залишаються й інші наслідки, які тягнуться роками й десятиріччями, деколи навіть закарбовані в назвах і викликають відчуття незавершеності, як-от у нашому випадку.

Щодо назв, ми аж тепер маємо шанс завершити й Першу, і Другу світові, і "громадянську" також

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Бо ж, як на мене, звідки іще можуть походити оті "південно-західна" і "південна" залізниці, як не від назв воєнних фронтів? І може, навіть не з Другої світової, хоча тоді також такі були, але проіснували недовго, а ще з Першої, із дорогого рускому сєрдцу "брусіловского прориву"? Ну, або ще з так званої "громадянської", де також були й Південно-Західний, і двічі створювався Південний фронти уже червоної армії. До слова, війська того Південно-Західного під командуванням Будьонного здійснювали в серпні 1920-го безрезультатну облогу Львова, а Південного на чолі з Фрунзе виганяли з Криму Врангеля. Ось у такому імперсько-совковому наративі нам і довелося жити всі ці роки. І якби не війна, не повномасштабне російське вторгнення, по суті, того самого ворога і з того ж напрямку, то, мабуть, так тривало б і далі. Відтак, щодо назв, ми аж тепер маємо шанс завершити й Першу, і Другу світові, і "громадянську" також.

Сподіваюся, тепер уже ніхто і ніщо не стануть на заваді, щоб київська філія Укрзалізниці нарешті стала Київською, а харківська – Харківською. Звісно, на додачу до вже існуючих Львівської, Одеської, Придніпровської та Донецької.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

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