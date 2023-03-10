Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Незавершена війна
OPINION

Незавершена війна

Олександр Вільчинський
10 березня, 2023 п'ятниця
20:01
Погляд Олександр Вільчинський

Ні, це не про теперішнє російське вторгнення, як і не про те, що почалося 2014 року

І не про Другу світову, і навіть не про відому книгу Ґреґора Далласа "Примарний мир. 1945. Незавершена війна", а всього лише про перейменування Укрзалізниці.

Отож, нарешті, збулося! В Укрзалізниці таки зважилися і наприкінці лютого цього року оголосили "нульовий кілометр" не в Москві, а таки в Києві на центральному вокзалі. На тридцять другому році Незалежності, на десятому році війни й аж через рік після повномасштабної російської навали. Втім, як кажуть оптимісти, краще пізно, ніж ніколи.

Читайте також: Звідки росте зло

В Укрзалізниці таки зважилися і наприкінці лютого цього року оголосили "нульовий кілометр" не в Москві, а таки в Києві на центральному вокзалі

Але Укрзалізниця пішла ще далі й так само нарешті оголосила, що до кінця 2023 року буде перейменовано і Південно-Західну, й Південну філії залізниці, а вже з 1 березня можна буде взяти участь у голосуванні про нові назви обох філій. Як сказали, так і зробили. І ось уже в додатку "Дія" можна віддати свій голос за котрийсь із варіантів назви Південно-Західної залізниці. Тієї, що з центром у Києві, і яка, якщо поглянути на мапу, пролягає на півночі України, але всі ці роки була "південно-західною", і нікого це не корчило, бо ж "какая разніца"? Серед найбільш популярних варіантів нової назви поки що "київська" і "столична". Що ж, добре, хоч не "українська з перцем"...

Але чому на разі фігурує лише Південно-Західна, а де поділася Південна? Та, що з центром у Харкові? Лише вдумайтеся: у Харкові й "південна". Звісно, бо ж на південь від Москви... Якось уже писав про це, але жодної реакції від тих, від кого це залежало, так і не дочекався.

Читайте також: Хто протистоїть сьогодні російській навалі

Запитаєте, а до чого тут незавершена війна? А до того, що, по-перше, будь-яку війну можна вважати незавершеною, бо ж завжди є потерпіла, чи то пак, переможена сторона, яка прагне реваншу. А по-друге, залишаються й інші наслідки, які тягнуться роками й десятиріччями, деколи навіть закарбовані в назвах і викликають відчуття незавершеності, як-от у нашому випадку

Запитаєте, а до чого тут незавершена війна? А до того, що, по-перше, будь-яку війну можна вважати незавершеною, бо ж завжди є потерпіла, чи то пак, переможена сторона, яка прагне реваншу. А по-друге, залишаються й інші наслідки, які тягнуться роками й десятиріччями, деколи навіть закарбовані в назвах і викликають відчуття незавершеності, як-от у нашому випадку.

Щодо назв, ми аж тепер маємо шанс завершити й Першу, і Другу світові, і "громадянську" також

Читайте також: Згадувати під час війни

Бо ж, як на мене, звідки іще можуть походити оті "південно-західна" і "південна" залізниці, як не від назв воєнних фронтів? І може, навіть не з Другої світової, хоча тоді також такі були, але проіснували недовго, а ще з Першої, із дорогого рускому сєрдцу "брусіловского прориву"? Ну, або ще з так званої "громадянської", де також були й Південно-Західний, і двічі створювався Південний фронти уже червоної армії. До слова, війська того Південно-Західного під командуванням Будьонного здійснювали в серпні 1920-го безрезультатну облогу Львова, а Південного на чолі з Фрунзе виганяли з Криму Врангеля.  Ось у такому імперсько-совковому наративі нам і довелося жити всі ці роки. І якби не війна, не повномасштабне російське вторгнення, по суті, того самого ворога і з того ж напрямку, то, мабуть, так тривало б і далі. Відтак, щодо назв, ми аж тепер маємо шанс завершити й Першу, і Другу світові, і "громадянську" також.

Сподіваюся, тепер уже ніхто і ніщо не стануть на заваді, щоб київська філія Укрзалізниці нарешті стала Київською, а харківська – Харківською. Звісно, на додачу до вже існуючих Львівської, Одеської, Придніпровської та Донецької.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
життя
Укрзалізниця
війна з Росією
Читайте також:
9 березня, 2023 четвер
Останні заяви Лукашенка свідчать про його страшенний переляк, - Наливайченко
10 березня, 2023 п'ятниця
Російські війська готуються відновити наступальні операції під Вугледаром, - ISW
9 березня, 2023 четвер
Орбан заявив, що Угорщині доведеться переглянути відносини з Росією
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 березня
20:07
Ашан
"Ашан" планує відкрити в РФ новий магазин і подвоїти свою присутність на російському ринку
20:05
Власний фронт: як Ferrexpo допомагає Україні в умовах війни
20:02
ЗСУ, БТРи
ЗСУ знищили 35 рашистів, 3 безпілотники, 2 дрони та 2 РСЗВ на південному фронті
20:01
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
За останню добу під Бахмутом знищено майже 200 росіян, - речник Східного угрупування військ Череватий
20:01
Молдова
Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN
20:00
Огляд
Переможні новини 380 дня війни: з Києво-Печерської лаври виселяють УПЦ МП, а в окупованому Маріуполі цілий "букет бавовни"
20:00
Огляд
Марта Костюк, теніс
"Шахтар" у Лізі Європи, а Костюк перемогла росіянку у фіналі турніру WTA: огляд найголовніших подій українського спорту за тиждень
19:41
Швейцарія
Швейцарський уряд відмовився від реекспорту зброї для України, пояснивши це "цінностями нейтралітету"
19:28
на фото: руйнування
Росіяни вбили двох і поранили трьох людей, обстрілявши Нікопольщину з артилерії
19:25
Російські військові
У Бердянську окупанти вигнали людей з лікарні, щоб розмістити своїх поранених військових, - Генштаб
18:52
Михайло Мудрик, Грем Поттер, АПЛ, Челсі
Тренер "Челсі" Поттер пояснив, чому перестав випускати Мудрика на футбольне поле
18:27
Києво-Печерська Лавра
Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення
18:20
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Погоджуйтесь, інакше бою не буде", - Ф'юрі поставив Усику жорсткий ультиматум
18:16
Огляд
Будинок зі скалок
Реальний "Будинок зі скалок" чи вигаданий "Маскарад": що подивитися на вихідних
18:14
Оновлено
Маріуполь
У Маріуполі прогриміло близько 20 вибухів, - радник мера Андрющенко
18:09
колаж-гривня
Інфляція у лютому сповільнилася до 0,7%, - Держстат
18:05
OPINION
Павло Клімкін
Китаю потрібна слабка Росія, але "здати" її аж ніяк не вигідно
17:57
Робота снайперів-прикордонників
Прикордонники відбили два російських штурми на Бахмутському напрямку
17:55
російські військові окупанти
На Херсонщині виявили тіло закатованого окупантами чоловіка
17:44
Лукашенко
У Лукашенка аносували його візит до Ірану
17:44
фехтування
Росіян і білорусів допустять на міжнародні змагання з фехтування
17:36
Передача РФ лікарень і енергооб'єктів, знищення української освіти: 10 функціонерам "ЛДНР" оголосили підозри
17:25
водопостачання вода
НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні
17:19
Володимир Зеленський
"Щоб уповільнити допомогу": Зеленський про намагання звинуватити Україну в підриві "Північного потоку"
17:06
Оновлено
Максим Буткевич
Окупанти "засудили" правозахисника Максима Буткевича, Україна закликала світ добиватися звільнення політв'язня
17:00
Херсон
У Херсоні внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік, на місці удару сталась пожежа
16:53
Оновлено
ракета
РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині: поранено 8 людей
16:45
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за тиждень 174 росіян, 6 БМП та склад з боєприпасами
16:42
прем'єр-міністрерка Фінляндії Санна Марін
Фінляндія готує 14-й пакет військової допомоги Україні, - прем'єр-міністр Марін
16:22
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
"Шарахнуть одразу по Тбілісі": російська пропаганда запустила новий наратив щодо протестів у Грузії
16:09
Окупанти на ЗАЕС
Окупанти зводять незаконні споруди на території ЗАЕС і втручаються у роботу систем станції, - Держатомрегулювання
16:07
Анонс
Бабахи для росіян, знову про дрони та що робить Міноборони. Дана Ярова в проєкті "Війна і волонтери"
16:01
OPINION
Орест Сохар
Чому на Московії обговорюють перенесення столиці
15:55
Іран і Саудівська Аравія домовилися про відновлення дипломатичних зв'язків
15:50
Оновлено
Санна Марін та Володимир Зеленський
Зеленський і прем'єрка Фінляндії взяли участь у церемонії прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом
15:41
Ексклюзив
Харків
Пів Харкова досі без світла, води та опалення, - депутат облради Скорик
15:29
ракета
Для масованого ракетного удару 9 березня РФ використала озброєння, яке могла виробити за місяць, - ГУР
15:23
Гроші
Постраждалі від бойових дій регіони отримають понад 10 млрд дотацій із Держбюджету
15:23
Ріші Сунак
Франція та Велика Британія прагнуть надати Україні додаткову підтримку для вирішальної переваги на полі бою, - Сунак
15:16
Ексклюзив
Одеса
На Одещині електрика повертається в житлові будинки, - речник очільника ОВА Братчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV