Нічна атака на Україну: південь країни під прицілом дронів, ракет та авіації РФ
У ніч на 17 жовтня російська армія здійснила чергову атаку безпілотників, ракет та авіації на територію України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 02:16 оголошено тривогу на Одещині, а через декілька хвилин уточнено локацію атаки – Одеса та Білгород-Дністровський район.
Близько 03:15 тривога поширилась на Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську області. За даними ПС ЗСУ вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. На Дніпропетровщині оголошено ракетну небезпеку.
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