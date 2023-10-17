Нічна атака на Україну: південь країни під прицілом дронів, ракет та авіації РФ

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 02:16 оголошено тривогу на Одещині, а через декілька хвилин уточнено локацію атаки – Одеса та Білгород-Дністровський район.

Близько 03:15 тривога поширилась на Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську області. За даними ПС ЗСУ вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. На Дніпропетровщині оголошено ракетну небезпеку.