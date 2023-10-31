Нічна атака Росії: ворог обстріляв Україну ракетами та запустив "шахеди"
У ніч на 31 жовтня Росія комбінованого повітряного удару по території України, використовуючи тактичну авіацію, ракети та шахеди
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Близько 23:40 була оголошена повітряна тривога в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
Ракети з'явились у Сумській області і летіли в напрямку Миргорода.
Місцеві телеграм-канали повідомили, що у Миргороді Полтавської області пролунали вибухи. Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки немає. У моніторингових пабликах повідомляли про пуски ракет Х-59 за допомогою авіації супротивника.
Відразу після опівночі пролунав відбій тривоги, а вже через декілька хвилин на Дніпропетровщині та Запоріжжі оголосили про ракетну небезпеку, а на Миколаївщині з'явились ворожі "шахеди".
О 01:18 у ПС ЗСУ повідомили, що у Миколаївській області працює ППО по ударних БПЛА.
О 01:52 стало відомо, що "шахеди" рухаються у північно-західному напрямку на територію Кіровоградської області.
Близько 02:20, за даними Мапи тривог, повітряна небезпека поширилась на Черкаську та Вінницьку області.
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