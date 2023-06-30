Нічні обшуки у народного депутата Алєксєєва це продовження провокацій і тиску на наших представників, - "Європейська Солідарність"
"Європейська Солідарність" заявляє про продовження спрямованих провокацій і тиску на своїх представників
Про це передає пресслужба партії.
Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії.
Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.
"ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.
Нагадаємо, до того були неодноразові нічні обшуки в інших членів нашої команди, спроби тиску на родини і залякування.
Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил.
При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади — Трубіцину, Сенниченку та іншим.
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