Нічний обстріл Харківщини: у місті та області пролунали декілька вибухів
Війська РФ завдають ударів по Харкову та області сьогодні вночі, 15 червня. У місті пролунало кілька гучних вибухів, у регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це в Telegram повідомляє поліції Харківської області.
"Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні поліції Харківської області.
Як повідомляють місцеві кореспонденти "Суспільного", у місті пролунали спочатку два вибухи, а невдовзі - третій.
У міській та обласній адміністрації поки не коментують обстрілів.
На момент публікації повітряна тривога поширилась на сім східних областей України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
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