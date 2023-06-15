Про це в Telegram повідомляє поліції Харківської області.

"Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Як повідомляють місцеві кореспонденти "Суспільного", у місті пролунали спочатку два вибухи, а невдовзі - третій.

У міській та обласній адміністрації поки не коментують обстрілів.

На момент публікації повітряна тривога поширилась на сім східних областей України.