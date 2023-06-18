Нідерланди - Італія: де та коли дивитись матч за третє місце Ліги націй
Сьогодні, 18 червня, у матчі за третє місце Ліги націй збірна Італії зіграє проти Нідерландів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги націй Хорватія переграла Нідерланди, а Іспанія виявилась кращою за Італію.
Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.
Ліга націй
Матч за третє місце
18 червня
Нідерланди - Італія
Енсхеде, стадіон "Гролс Весте"
Початок - 16:00
Трансляція - Megogo
- Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії ,але випередила у групі Ірландію та Вірменію.
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