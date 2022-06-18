Нідерланди та Німеччина планують відправити Україні гаубиці, - Рютте
Нідерланди разом з Німеччиною планують надіслати до України гаубиці заради "власної безпеки та свободи"
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після засідання Ради міністрів, передає Укрінформ з посиланням на Telegraaf.
За словами Рютте, “червона лінія” полягає в тому, що НАТО не вступає у прямий конфлікт з Росією.
“Але ми робимо все можливе з фінансовою підтримкою, військовою підтримкою, включно з важкими системами озброєнь”, - сказав він.
Прем’єр нагадав, що Нідерланди разом з Німеччиною відправлять в Україну гаубиці.
“Ми робимо це тому, що це наша війна. Якщо щось піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, то що буде далі? Насправді це пряма загроза нашій безпеці”, – підкреслив Рютте .
За його словами, Нідерланди мають зробити це заради власної безпеки та свободи.
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