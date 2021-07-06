"Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом": Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Татарова з ОПУ
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити заступника голови Офісу президента Олега Татарова
Про це йдеться на сайті з петиціями.
"Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", - зазначає Зеленський.
Там зазначається, що органи влади та посадові особи зобов’язані діяти лише у спосіб, що передбачений Конституцією та законами.
- 18 грудня стало відомо, що в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.
- Згодом, Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про вручення слідчими прокурорами САП підозри заступнику голови ОПУ Олегу Татарову у справі квартир для Нацгвардії.
- 21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров у супроводі адвокатів прийшов для вручення йому підозри до Національного антикорупційного бюро. Також Татаров подав заяву щодо припинення власних повноважень на посаді.
- 30 грудня ВАКС задовольнив клопотання ОГПУ щодо відкликання вимоги запобіжного заходу у вигляді арешту для заступника голови Офісу президента Олега Татарова у справі квартир для Нацгвардії.
- 8 лютого в Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ має передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.
- 1 березня спливли строки слідства по справі, фігурантом якої є заступник голови Офісу президента Олег Татаров.
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