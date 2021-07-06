"Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом": Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Татарова з ОПУ

Про це йдеться на сайті з петиціями.



"Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", - зазначає Зеленський.



Там зазначається, що органи влади та посадові особи зобов’язані діяти лише у спосіб, що передбачений Конституцією та законами.

18 грудня стало відомо, що в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

Згодом, Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про вручення слідчими прокурорами САП підозри заступнику голови ОПУ Олегу Татарову у справі квартир для Нацгвардії.

21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров у супроводі адвокатів прийшов для вручення йому підозри до Національного антикорупційного бюро. Також Татаров подав заяву щодо припинення власних повноважень на посаді.

30 грудня ВАКС задовольнив клопотання ОГПУ щодо відкликання вимоги запобіжного заходу у вигляді арешту для заступника голови Офісу президента Олега Татарова у справі квартир для Нацгвардії.

8 лютого в Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ має передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.

1 березня спливли строки слідства по справі, фігурантом якої є заступник голови Офісу президента Олег Татаров.