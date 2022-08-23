Німеччина надасть Україні додаткового озброєння вартістю понад €500 млн

Про це інформує Reuters.

Крім того, у Торонто Шольц повідомив, що Німеччина планує додатково поставити Україні три системи ППО Iris-T, десяток броньованих евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи боротьби з безпілотниками.

Як повідомляє джерело Reuters, зброю планують доставити у 2023 році, а можливо, і раніше.

Проте бюджетний комітет парламенту Німеччини ще має схвалити поставки, які Шольц назвав внеском у модернізацію українських збройних сил.

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