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Німеччина надасть Україні додаткового озброєння вартістю понад €500 млн

23 серпня, 2022 вiвторок
19:40
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна планує надати Україні додаткові озброєння на суму понад €500 млн ($498,55 млн)

Про це інформує Reuters.

Крім того, у Торонто Шольц повідомив, що Німеччина планує додатково поставити Україні три системи ППО Iris-T, десяток броньованих евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи боротьби з безпілотниками.

Як повідомляє джерело Reuters, зброю планують доставити у 2023 році, а можливо, і раніше.

Проте бюджетний комітет парламенту Німеччини ще має схвалити поставки, які Шольц назвав внеском у модернізацію українських збройних сил.

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Новини
Україна
Німеччина
війна з Росією
Олаф Шольц
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