English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Німеччина надасть Україні засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї

Німеччина надасть Україні засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї

28 липня, 2022 четвер
19:31
Світ Крістіне Ламбрехт

Федеральна міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт оголосила про надання Україні комплексного пакету, в який входить атомний, біологічний та хімічний захист із запасів Бундесверу

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Німеччини.

У комплект входять деконтамінаційні системи типу HEP70, до складу яких входять шість транспортних засобів, кожен з яких має два резервуари для знезаражувальної речовини.

Загальна вартість пакета становить понад 860 000 євро. Зазначається, що військові ЗСУ попередньо пройшли підготовку та навчання задля використання наданих систем захисту.

"Бундесвер не тільки підтримує Україну важким озброєнням. Я прийняла рішення про надання Україні пакету захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Це забезпечить українські Збройні сили необхідною здатністю негайного знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси", - сказала Ламбрехт.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Німеччина
війна з Росією
Читайте також:
затримання, СБУ, НАБУ
27 липня, 2022 середа
Знайшли зброю, готівку та проросійські книжки: СБУ та НАБУ затримали керівника охорони народного депутата
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
26 липня, 2022 вiвторок
Під час дебатів кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії трапився нещасний випадок. Знепритомніла ведуча
Ракетний удар
28 липня, 2022 четвер
РФ завдала понад 10 ракетних ударів по Чернігівщині: є влучання в лісовий масив
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.07
    Купівля 39.07
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 39.3
    Продаж 40.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 липня
20:36
Джуліанна Сміт
Росія могла б зупинити війну завтра. Посол США у НАТО озвучила перспективи завершення війни
20:23
Байден і Сі Цзіньпін
Граючи з вогнем, ви підпалите себе. Сі Цзіньпін погрожує Байдену за Тайвань
20:22
Микола Мартиненко
НАБУ та САП повідомили нову підозру екснардепу Мартиненку
20:21
Міна на одеському пляжі
У Коблево на морській міні підірвалися дві людини
20:14
Президент нагородив Хрестом бойових заслуг 20 українських військових
Зеленський вручив Хрест бойових заслуг 20 українським військовим
20:06
Миколаїв
У Миколаєві пролунало кілька вибухів, - мер
19:56
Виробник скла Guardian Industries продав бізнес у Росії
19:43
Схема руху суден, що вивзитимуть зерно з портів в Україні
В ООН сподіваються, що перший корабель із зерном вийде з українського порту вже 29 липня. Схема руху
19:41
Ексклюзив
російський танк Т-72Б
Росіяни залишали танки та тікали, бо не мали достатньої технічної підготовки, - підполковник у відставці Саламаха
19:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Офіс президента не вважав Венедіктову достатньо слухняною, - нардеп Княжицький
19:15
Володимир Зеленський, брифінг 28 липня
"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував рішення позбавити Геннадія Корбана українського громадянства
19:10
Окупанти продовжують обстріли Донеччини та Харківщини, виправдовуючись вигадками про розташування ЗСУ у школах і церквах, - Генштаб
19:07
Володимир Зеленський з Гітанасом Наусєдою
"Я приїхав не з порожніми руками": Литва надасть Україні 10 бронемашин та амуніцію
18:46
Ураження російського Т-80 гранатою M430A1. Липень 2022
Українські військові переробили американські 40-мм гранати під авіаційні
18:44
Англомовне цифрове медіа UNITED24
Креативний директор Balenciaga став амбасадором UNITED24
18:39
Оновлено
обстріл ракета
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому: 5 людей загинуло, 26 отримали поранення
18:39
окупація
В держдумі РФ припустили, що восени можуть провести анексію окупованих територій України
18:32
війна з Росією Ірпінь
До кінця року воєнні дії повинні припинитись
18:22
СБУ викрила шахраїв, які "видавали" російським диверсантам паспорти України
18:22
Роберта Мецола під час візиту до Києва
"Ми будемо поруч з Україною і в часи трагедії, і в часи процвітання": голова Європарламенту виступила у Верховній Раді
18:13
Ексклюзив
Ракетний удар
Об'єктом ударів по Кропивницькому став цивільний аеропорт, - голова Кіровоградської ОВА Райкович
18:05
Кадр з фільму "Снайпер. Білий ворон"
У День Державності презентували трейлер  українського воєнного екшну "Снайпер. Білий ворон"
18:01
ядерна зброя рф ракета
Росія може завдати ядерного удару по членах НАТО у Європі в разі наближення поразки чи критичної підтримки України, - Rand Corporation
17:52
Netflix
Netflix спільно з House of Europe та Українскою Кіноакадемією нададуть 100 стипендій по 1000 євро для українських кінематографістів
17:45
патріарх Кирил
"Хто ж тоді укладе мир?": Орбан виступив проти санкцій щодо патріарха Кирила
17:41
Гітанас Науседа
Історичний досвід вчить: московського тирана треба вчасно зупинити, – президент Литви у Верховній Раді
17:29
Володимир Зеленський
Ми рекордно швидко здобули кандидатство у ЄС, так само маємо перейти до переговорів про членство, - Зеленський
17:20
Ексклюзив
Давід Стулік
В Європі восени почнеться політичний землетрус, - аналітик Стулік
17:13
Виступ Зеленського у Раді в День Державності
Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи, що готуватиме чиновників для роботи у структурах ЄС
17:10
британія україна
Понад 100 тис. українців приїхали до Британії з початку повномасштабної війни
17:02
Катерина Тіхонова
Поїздку глави МЗС Бельгії до Криму оплатив фонд доньки Путіна, – ЗМІ
16:55
Верховна рада
Рада ухвалила закон про надання особливих гарантій полякам в Україні
16:50
Науседа вручив Зеленському Орден Вітовта Великого
Президент Литви Науседа вручив Зеленському Орден Вітовта Великого - найвищу нагороду країни
16:38
соняшникова олія
Індія відновить імпорт соняшникової олії з України, оскільки відкрилися українські морські порти, - Bloomberg
16:31
Ексклюзив
Нафтогаз
Дефолту Нафтогазу можна було уникнути, - ексуповноважена АМКУ
16:28
OneRepublic виступили з українським прапором на концерті у Торонто
16:09
МЗС України
ЄС має завдати удару у відповідь на насмішки і газовий шантаж РФ, - МЗС
16:08
Росія
Цьогоріч населення Росії скоротилось уже на 600 тис., села вимирають, а народжуваність впала до рівня XVIIІ століття, - дані Росстату
16:03
Ексклюзив
переговори України з Росією
Росія зацікавлена в перемовинах, адже наразі вона захопила максимум території, яку надалі втрачатиме, - дипломат Хара
16:00
Лоуренс Бун
На кону майбутнє України та ЄС: міністерка уряду Франції Бун заявила, що Україна повинна перемогти у війні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV