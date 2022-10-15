Про це йдеться на сайті німецького уряду.

За даними німецького уряду, ФРН станом на середину жовтня надала Україні військової допомоги на суму у $1,5 млрд.

Цього разу Німеччина передала Україні танкові мостоукладачі Biber. Вони належать до групи машин бойового забезпечення. Під час бою мостовик може перекривати розрізи місцевості, такі як водойми та ущелини шириною до 20 метрів, за допомогою швидкохідного танкового мосту "Бібер".

Відомо, що понтонно-мостові машини своєю чергою служать для переправляння колісної та гусеничної техніки через водяні перешкоди. Міст 22 метри завдовжки та 4 метри завширшки може бути розкладений за 2-3 хвилини. Він важить близько 9,94 тонни й витримує приблизно до 55 тонн. Екіпаж складається з командира і водія. Апарат не озброєний та оснащений димовим гранатометом.

13 жовтня міністерка фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявила, що лідери країн Великої сімки продовжуватимуть надавати фінансову підтримку Україні під час війни, а відбудова нашої держави буде спільним завданням міжнародних фінансових інституцій.

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