Мінфін Німеччини: Україна може розраховувати на фінпідтримку G7 під час війни
Лідери країн "Великої сімки" продовжуватимуть надавати фінансову підтримку Україні під час війни, а відбудова нашої держави буде спільним завданням міжнародних фінансових інституцій
Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на пресконференції у Вашингтоні
"Лідери заможних країн Великої семи (G7) запевнили українських офіційних осіб, що вони продовжуватимуть надавати фінансову підтримку на час війни", - сказав він.
За словами Лінднера, відбудова України вимагатиме спільних зусиль міжнародних фінансових інституцій, G7 та США.
- 12 жовтня міноборони Німеччини повідомило, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.
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