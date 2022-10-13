Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на пресконференції у Вашингтоні

"Лідери заможних країн Великої семи (G7) запевнили українських офіційних осіб, що вони продовжуватимуть надавати фінансову підтримку на час війни", - сказав він.

За словами Лінднера, відбудова України вимагатиме спільних зусиль міжнародних фінансових інституцій, G7 та США.

12 жовтня міноборони Німеччини повідомило, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.

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