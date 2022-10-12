Німеччина передасть Україні реактивні системи залпового вогню MARS II та артустановки PzH 2000 у найближчі тижні
Міноборони Німеччини повідомило, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000
Про це повідомила пресслужба Міноборони Німеччини.
"Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні", - заявили в Міноборони Німеччини.
У відомстві додали, що зустріч у форматі "Рамштайн" проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в РФ, організовані Москвою фіктивні "референдуми" та український контрнаступ.
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