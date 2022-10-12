Про це повідомила пресслужба Міноборони Німеччини.

"Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні", - заявили в Міноборони Німеччини.

У відомстві додали, що зустріч у форматі "Рамштайн" проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в РФ, організовані Москвою фіктивні "референдуми" та український контрнаступ.

Читайте також: ЗСУ нищать ворога однією з найкращих САУ світу: чим дивує німецька PzH 2000 на полі бою

12 жовтня в Брюсселі відбувається запланована зустріч у форматі "Рамштайн". Це перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються, як запрошені

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на важливості довгострокової підтримки України у боротьбі з агресією Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb