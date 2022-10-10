У Пентагоні повідомили подробиці наступного засідання у форматі "Рамштайн"

Відкривати її буде міністр оборони США Ллойд Остін. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Це буде перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються, як запрошені. Міністри обговорять реалізацію рішень, схвалених у Мадриді, і нададуть вказівки для майбутніх зусиль із планування.

Перебуваючи в Брюсселі, до міністра оборони США Остіна приєднається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі для проведення особистого засідання Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня. Це буде шосте засідання у форматі "Рамштайн" і четверта очна сесія з моменту формування міжнародної групи в квітні.

"Вони приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн світу, щоб обговорити триваючу війну Росії в Україні та продовження тісної координації для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржека заявив, що за останні кілька десятиліть Росія і НАТО не були ближче до реального конфлікту, як звичайного, так і ядерного, ніж зараз

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