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У Пентагоні повідомили подробиці наступного засідання у форматі "Рамштайн"

10 жовтня, 2022 понедiлок
23:30
Світ Ллойд Остін

У середу, 12 жовтня, в Брюсселі відбудеться запланована зустріч у форматі "Рамштайн"

Відкривати її буде міністр оборони США Ллойд Остін. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Це буде перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються, як запрошені. Міністри обговорять реалізацію рішень, схвалених у Мадриді, і нададуть вказівки для майбутніх зусиль із планування.

Перебуваючи в Брюсселі, до міністра оборони США Остіна приєднається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі для проведення особистого засідання Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня. Це буде шосте засідання у форматі "Рамштайн" і четверта очна сесія з моменту формування міжнародної групи в квітні.

"Вони приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн світу, щоб обговорити триваючу війну Росії в Україні та продовження тісної координації для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", – йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржека заявив, що за останні кілька десятиліть Росія і НАТО не були ближче до реального конфлікту, як звичайного, так і ядерного, ніж зараз

  • НАТО закликає оборонні компанії збільшити виробництво зброї

  • Пентагон поки не має свідчень, що Росія готується до застосування ядерної зброї.

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Україна
Пентагон
війна з Росією
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