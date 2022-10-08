Пентагон поки не має свідчень, що Росія готується до застосування ядерної зброї
У міністерстві оборони США наразі не бачать доказів того, що президент Росії Владімір Путін готується до застосування ядерної зброї
Про це повідомив представник Пентагону Тодд Брессіль, інформує Politico.
Коментуючи заяви президента США Джо Байдена про ризик "Армагеддону" й найгіршу з часів Карибської кризи 1962 року ситуацію у світі, Брессіль зазначив, що ці слова показують серйозність, із якою США сприймають путінські погрози.
"Але хочу чітко заявити: поки ми не побачили жодної підстави для зміни розгортання наших стратегічних ядерних сил і не маємо свідчень того, що Росія готується до застосування ядерної зброї найближчим часом", – підкреслив представник Пентагону.
Інші співрозмовники Politico підтвердили, що за останній день ситуація в контексті можливого застосування Росією ядерної зброї не змінилася.
- Напередодні, нагадаємо, президент США Джо Байден порівняв нинішні ядерні погрози Кремля з Кубинською кризою 1960-их років, попередивши про ризик зіткнення з "Армагеддоном".
- Президент України закликав НАТО не чекати ядерного удару, а превентивно змусити Росію не завдавати його, що викликало істеричні заяви Кремля. Свою жовч вилили Марія Захарова, Дмитро Медведєв та Дмитро Пєсков.
- Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році. 1 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що оскільки Путін зазнає невдач на війні в Україні, він розмірковує над тим, щоб використати ядерну зброю.
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