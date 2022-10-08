Про це повідомив представник Пентагону Тодд Брессіль, інформує Politico.

Коментуючи заяви президента США Джо Байдена про ризик "Армагеддону" й найгіршу з часів Карибської кризи 1962 року ситуацію у світі, Брессіль зазначив, що ці слова показують серйозність, із якою США сприймають путінські погрози.

"Але хочу чітко заявити: поки ми не побачили жодної підстави для зміни розгортання наших стратегічних ядерних сил і не маємо свідчень того, що Росія готується до застосування ядерної зброї найближчим часом", – підкреслив представник Пентагону.

Інші співрозмовники Politico підтвердили, що за останній день ситуація в контексті можливого застосування Росією ядерної зброї не змінилася.

Напередодні, нагадаємо, президент США Джо Байден порівняв нинішні ядерні погрози Кремля з Кубинською кризою 1960-их років, попередивши про ризик зіткнення з "Армагеддоном".

Президент України закликав НАТО не чекати ядерного удару, а превентивно змусити Росію не завдавати його, що викликало істеричні заяви Кремля. Свою жовч вилили Марія Захарова, Дмитро Медведєв та Дмитро Пєсков.

Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році. 1 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що оскільки Путін зазнає невдач на війні в Україні, він розмірковує над тим, щоб використати ядерну зброю.

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