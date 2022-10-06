Про це Володимир Зеленський розповів під час звернення до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії – Інституті Лоуі.

"Що повинно робити НАТО – унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо! Це мають бути превентивні удари, щоби вони знали, що буде, якщо РФ застосує ядерну зброю, а не навпаки – чекати ядерних ударів, щоби потім сказати: "Ах ти так – ну ось тримай від нас!" Переглянути застосування свого тиску – ось що повинно робити НАТО", - заявив Зеленський.

Очільник пресслужби Кремля Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського про необхідність превентивного удару по Росії закликом до початку світової війни.

"Заяви Зеленського – не що інше, як заклик до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками", - цитує представника Кремля РИА Новости.

Також Пєсков заявив, що США, Великобританія та країни ЄС "мають звернути особливу увагу" на заяви президента України, оскільки "де-факто керують діяльністю Києва".

Ще більш істеричною була реакція офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової. Вона заявила, що Зеленський перетворився на монстра.

"Захід розпалює ядерну війну. Кожна людина на планеті має усвідомити, що накачаний зброєю маріонетковий і неврівноважений персонаж Зеленський перетворився на монстра, руками якого можуть знищити планету", - написала Захарова у своєму телеграм-каналі.

Не залишився без свого коментаря і заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

"Зеленський заявив про необхідність превентивних ядерних ударів по Росії. Цьому ідіоту психіатри мають зробити превентивну трепанацію черепа. Поки він не накоїв ще більших бід для свого народу та всіх інших", - написав він у своєму телеграмі.

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