Байден: застосування ядерної зброї Путіним є найбільшою загрозою після Кубинської ракетної кризи
Президент США Джо Байден заявив, що застосування ядерної зброї російським президентом Путіним є найбільшою загрозою з часів Кубинської ракетної кризи, через розбіжності всередині країни
Про це повідомляє Reuters.
"Президент США Джо Байден заявив, що погроза президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найбільшою загрозою з часів Кубинської ракетної кризи, оскільки російське військове керівництво зіткнулося з рідкісною негативною реакцією внутрішньої громадськості через війну в Україні", - йдеться в повідомленні.
Байден наголосив, що президент Росії "не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що її збройні сили значно програють".
"Вперше після кубинської ракетної кризи у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо насправді все піде тим шляхом, яким воно йшло. Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та Кубинської ракетної кризи", - сказав Байден.
Під час кризи 1962 року Сполучені Штати за президента Джона Кеннеді та Радянського Союзу за керівника Микити Хрущова були близькі до застосування ядерної зброї через радянські ракети на Кубі.
"Я не думаю, що існує така річ, як здатність легко (використовувати, - ред.) тактичну ядерну зброю та не закінчити Армагеддоном", - сказав Байден.
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