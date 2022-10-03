В РНБО спростували інформацію західних медіа про імовірність випробування РФ атомної торпеди "Посейдон"
Інформація про підводний човен "Бєлгород" та випробування на його базі ракети "Посейдон" може зіграти на руку російській пропаганді
Про це пише Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
У Центрі зазначають, що італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа
Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах, - вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня".
Як засвідчив моніторинг ЦПД, станом на 3 жовтня на сайті НАТО така інформація не оприлюднена, хоча Альянс регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни
Фахівці РНБО переконані, що схожі необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ.
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