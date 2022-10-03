English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В РНБО спростували інформацію західних медіа про імовірність випробування РФ атомної торпеди "Посейдон"

В РНБО спростували інформацію західних медіа про імовірність випробування РФ атомної торпеди "Посейдон"

3 жовтня, 2022 понедiлок
14:40
Світ Підводний човен "Белгород"

Інформація про підводний човен "Бєлгород"  та випробування на його базі ракети "Посейдон" може зіграти на руку російській пропаганді

Про це пише Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

У Центрі зазначають, що італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа

Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах, - вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня".

Як засвідчив моніторинг ЦПД, станом на 3 жовтня на сайті НАТО така інформація не оприлюднена, хоча Альянс регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни

Фахівці РНБО переконані, що схожі необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
РНБО
ядерна зброя
пропаганда
Читайте також:
Наталья Диденко
2 жовтня, 2022 неділя
Дощі та рвучкий вітер: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на 3 жовтня
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
2 жовтня, 2022 неділя
"Довго нас мурижили". Намісник Києво-Печерської Лаври Лебідь розповів, як він виїхав з іконами до Молдови
Локація вибухів на "Північних потоках"
30 вересня, 2022 п'ятниця
Схоже, відкривається другий фронт у Балтійському регіоні, - експертка-міжнародниця Голуб
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.41
    Купівля 40.41
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 39.01
    Продаж 40.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
3 жовтня
16:01
Disney видалила свій сайт у РФ і акаунти в російських соцмережах
16:00
Ексклюзив
російські війська
На Херсонщині росіяни поки не почали примусову мобілізацію, - перший заступник голови облради Соболевський
15:54
знищена техніка ворога
Нацгвардійці знищили елітний підрозділ російської армії на Донеччині
15:49
Лукашенко
"Гарна фізпідготовка": Лукашенко зажадав примусити дітей збирати врожай
15:49
Ексклюзив
Росіяни з середини змінити систему не зможуть, але є два можливих варіанти, - російський адвокат Полозов
15:38
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій
15:29
Українській воїни звільнили Золоту балку на Херсонщині
Українській воїни звільнили Золоту балку на Херсонщині, - ЗМІ
15:15
Богдан Львов
Заступника голови Верховного Суду Богдана Львова не звільнили
14:47
Сергій Жадан
Готують захисників до негоди: Жадан передав добровольцям з Харківщини дощовики
14:46
ракети великої дальності ATACMS
У Пентагоні пояснили, чому Україна досі не отримала далекобійних ракет до HIMARS
14:42
Зрадники
Співпрацювали з окупантами на Луганщині та Харківщині. Експрацівниць митниці та правоохоронних органів підозрюють у держзраді
14:26
Олег Манчура
Ми всі нарешті почули тебе, Тарасе
14:20
На фото: вхід до кіностудії імені Довженка
Розкрадання понад 4,4 млн грн: НАБУ викрили махінації на кіностудії Довженка
14:19
вірус маска
Понад дві тисячі хворих за тиждень: Киян закликають носити маски в публічних місцях
14:11
осінь
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України прийде "бабине літо"
14:11
Ексклюзив
ЗСУ
Звільнення Лимана кардинально змінює картину на Донецькому плацдармі, - речник Нацгвардії
14:11
Ексклюзив
дитина з іграшкою
Російська дівчинка у Німеччині на дитячому майданчику сказала українській дитині: "Ви всє умрьотє", - громадська діячка
14:05
Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право
У держдумі розповіли, в яких кордонах Запоріжжя та Херсонщина "ввійдуть у РФ"
14:02
Херсон, вибух 16 вересня
Херсон не готовий до зими, ситуація критична, - депутат облради
13:49
На фото: Олександр Усик з дружиною Катериною
"Родина возз'єднується": дружина Усика показала доньку, яка повернулась до України
13:48
Ексклюзив
паспорт РФ
Опозиція РФ разом з очільниками Кремля намагається відділити владу від росіян, щоб зняти з них відповідальність за війну, - аналітикиня Золкіна
13:42
Мобілізація
У Росії чоловік після мобілізації наклав на себе руки, - росЗМІ
13:17
Паспорт рф
СБУ підтвердила наявність у заступника голови Верховного Суду громадянства РФ
13:16
На фото: постер Нобелівської премії з медицини
Нобелівську премію з медицини отримав вчений за відкриття в області еволюції людини
13:07
Дмитро Пєсков
"Одна з причин "спецоперації": у Кремлі відреагували на заявку України про вступ до НАТО
13:03
Нідерланди Україна біженці
У ЄС офіційно зареєстровано близько 4,2 млн біженців з України
13:03
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що кордони Херсонської та Запорізької областей залежатимуть від "волі населення"
12:45
Рамзан Кадиров
Кадиров пообіцяв відправити своїх неповнолітніх синів на передову до України
12:41
На фото: російська співачка Наташа Корольова
"Це не прапор": співачка Корольова виправдалась за свій жовто-синій виступ у Москві
12:41
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Обережність НАТО аргументується підвищеним рівнем ядерної загрози, - експерт-міжнародник Ференс
12:41
Обстріл Сумщини
Окупанти знову обстріляли Сумщину: цілили по приватних будинках та інфраструктурі
12:30
Україна - НАТО
Історичний максимум. 86% українців за вступ у ЄС та 83% - у НАТО, - опитування
12:29
Ексклюзив
Ярослав Железняк
Світ підтримуватиме економіку України скільки буде потрібно для нашої перемоги, - нардеп Железняк
12:27
Євросоюз
Угорщина, Кіпр, Греція та Мальта блокують новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - Politico
12:07
Ексклюзив
НАТО
Прогнозую, що три держави проголосують проти вступу України до НАТО, - політолог-міжнародник Воля
12:05
Депутат ВРУ Максим Хлапук
У Верховній Раді з'явився новий нардеп замість Умерова, який очолив Фонд держмайна
11:58
Ексклюзив
діти в місті
"Хвора ідеологія": РФ викрадає українських дітей і змушує їх забути своїх батьків і країну, - правозахисник Лисянський
11:58
російський гелікоптер обстріляв
СБУ показала, як знищує ворожий гелікоптер на Запорізькому напрямку
11:49
Олександр Усик
Усик назвав ім'я боксера, з яким зустрінеться у разі відмови Ф'юрі
11:40
Запорізький гурт "Хорта"
Запорізький гурт "Хорта" відповів новим кліпом на путінські псевдореферендуми
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV