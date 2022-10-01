Ядерний удар Росії буде воєнним злочином, - міноборони Молдови

Про це він сказав на пресконференції спільно з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, передає видання Newsmaker.

"Щодо можливого використання ядерної зброї масового ураження - це було воєнним злочином. На мою думку, подібні погрози свідчать про відчайдушне становище російської влади у цій війні", - зазначив Носатий.

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Окрім цього, Ламбрехт підтримала молдовського колегу, наголосивши, що оголошена в Росії мобілізація також говорить про те, що російський план швидкого завоювання України провалився.

"Все це свідчить про військову слабкість Росії. Ми уважно стежимо за ситуацією після ядерних погроз Путіна, але вони не змусять нас не діяти. Важливо бути дуже уважними, швидко реагувати та не доводити до нової ескалації конфлікту", - додала вона.

Президент США Джо Байден застеріг кремлівського лідера від будь-якої ескалації війни в Україні із застосуванням ядерної або хімічної зброї, інакше Росія матиме серйозніші наслідки, а сам Путін та його оточення стануть найбільшими ізгоями у світі.

Дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко зазначив, що Путін "пропонує" себе як об'єкт для знищення.

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