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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Треба думати над реальним усуненням Путіна, інакше світ може бути поставлений на межу ядерної катастрофи, - Огризко
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Треба думати над реальним усуненням Путіна, інакше світ може бути поставлений на межу ядерної катастрофи, - Огризко

29 вересня, 2022 четвер
14:22
війна з Росією путлер

Дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко зазначив, що Путін "пропонує" себе як об'єкт для знищення

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Путін йде, як таран.  Він не здатний на тверезу оцінку ситуації. Перед війною ми так само розмірковували: чи піде Путін на широкомасштабне вторгнення? За всіма оцінками, він не був готовий до цього, але він це зробив. Путін приймає рішення не раціонально, а емоційно. Він може так само прийняти рішення щодо ядерної зброї", - наголосив Огризко.

За його словами, Путін у піку чергового психозу може вдатися до будь-яких дій.

"І це означає, що нам треба думати про способи захисту, про консолідацію світової спільноти, треба думати над роботою по реальному усуненню Путіна, інакше світ може бути поставлений на межу ядерної катастрофи. Це питання і до наших союзників, які мають сили та засоби, щоб думати над такими сценаріями. Путін пропонує себе як об'єкт для знищення, тому що така людина інакше, як терористом названа бути не може", - підкреслив Огризко.

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