Про це він сказав у інтерв’ю CBS Evening News, передає Укрінформ.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні – ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової", – наголосив Байден, коментуючи відповідь на можливість Росії застосувати хімічну або ядерну зброю.

Президент США не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно будуть.

"Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим – ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", – сказав Байден.

Відзначимо, президент США Джо Байден заявив, що ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу, проте попереду ще довгий шлях.

16 вересня Байден виділив Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

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