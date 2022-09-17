Байден пригрозив Путіну "наслідками" у випадку застосування ядерної або хімічної зброї в Україні
Президент США Джо Байден застеріг кремлівського лідера від будь-якої ескалації війни в Україні із застосуванням ядерної або хімічної зброї, інакше Росія матиме серйозніші наслідки, а сам Путін та його оточення стануть найбільшими ізгоями у світі
Про це він сказав у інтерв’ю CBS Evening News, передає Укрінформ.
"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні – ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової", – наголосив Байден, коментуючи відповідь на можливість Росії застосувати хімічну або ядерну зброю.
Президент США не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно будуть.
"Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим – ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", – сказав Байден.
- Відзначимо, президент США Джо Байден заявив, що ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу, проте попереду ще довгий шлях.
- 16 вересня Байден виділив Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе