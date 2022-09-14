Байден відреагував на успіхи ЗСУ на фронті: досягли значного прогресу, але попереду ще довгий шлях
Президент США Джо Байден заявив, що ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу, проте попереду ще довгий шлях
Слова Байдена цитує Reuters.
"Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - зауважив він.
На запитання, чи досягла Україна переломного моменту у повномасштабній війні, Байден наголосив, що про це "важко сказати".
- За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.
- 11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники. Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.
- За 11 вересня українським військовим вдалося витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів.
- 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині. А також ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.
- Проте контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, кажуть у Міноборони.
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