Слова Байдена цитує Reuters.

"Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - зауважив він.

На запитання, чи досягла Україна переломного моменту у повномасштабній війні, Байден наголосив, що про це "важко сказати".

За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.

11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники. Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.

За 11 вересня українським військовим вдалося витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів.

12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині. А також ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

Проте контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, кажуть у Міноборони.

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