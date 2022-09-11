Про це повідомив український захисник Павло Кащук у фейсбуці.

"У нові поставки за програмою "Жест доброї волі" від 15 бригади армійської авіації ЗС Росії були включені зокреса комплекси "Орлан-10", зокрема наземні станції, антени та заводську документацію. Тобто зовсім скоро друга (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники", - зауважив він.

За словами військового, російські дрони стануть легкою здобиччю для українських засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, а екіпажі загарбників на землі - для ракет HIMARS.

"Схоже, точні координати наземок можна зняти з сигналу. Перемога стає ще ближчою! Особлива заслуга в "отриманні" постачання - 8 полк ССО та спецгрупа снайперів "Десна"! Хлопці, ви розумнички!" - наголосив Павло Кащук.

10 вересня на Харківщині українські військові захопили сучасні протитанкові міни росіян ПТКМ-1Р, які використовують проти бронетехніки.

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