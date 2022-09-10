На Харківщині ЗСУ захопили сучасні російські протитанкові міни
На Харківщині українські військові захопили сучасні протитанкові міни росіян ПТКМ-1Р, які використовують проти бронетехніки
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"На Харківщині, під час проведення спеціальних дій, наші воїни захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - ПТКМ-1Р. Це - російські протитанкові міни, які використовують окупанти проти бронетехніки підрозділів Сил оборони України", - зауважили в ЗСУ.
Довідка: ПТКМ-1Р - протитанкова міна РФ, яку вперше представили за кордоном у листопаді-грудні 2021 року. На відміну від звичайних протитанкових мін, вона атакує техніку згори. У разі наближення машин сейсмічний датчик дає команду на відстріл бойового елемента. Він рухається за балістичною траєкторією, а датчики бойового елемента сканують землю. Після виявлення цілі бойова частина підривається й уражає ціль згори.
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