Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці бригади.

Самохідну протитанкову артилерійську установку воїни створили, поєднавши армійський тягач МТ-ЛБ і протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

"Усю проєктну і конструкторську роботу наші хлопці зробили самотужки. Чим вкотре довели: воїни ЗСУ мають не лише гарячі серця і незламну волю, а й розумні голови та золоті руки", – зазначено в повідомленні.

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