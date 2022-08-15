"Нищимо ворога його ж зброєю": українські військові створили протитанкову артустановку з трофейної техніки окупантів
Військові 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка створили власну розробку, зібрану із трофейної російської техніки
Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці бригади.
Самохідну протитанкову артилерійську установку воїни створили, поєднавши армійський тягач МТ-ЛБ і протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".
"Усю проєктну і конструкторську роботу наші хлопці зробили самотужки. Чим вкотре довели: воїни ЗСУ мають не лише гарячі серця і незламну волю, а й розумні голови та золоті руки", – зазначено в повідомленні.
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