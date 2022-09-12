ЗСУ звільнили чотири населені пункти Харківщини
12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині
Про це інформує в телеграмі Сили спеціальних операцій "Азов Харків".
"Сьогодні силами ССО АЗОВ Харків та 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого було звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області — від селища Веселе до міста Вовчанськ", - написав командир загону ССО "Азов Харків" Анатолій Сидоренко.
Українські воїни деокупували райони Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця та взяли під контроль наш кордон.
"Більш детальну інформацію та відео очікуйте згодом", - додав Сидоренко.
- 11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники.
- Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.
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