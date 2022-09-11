Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Відео ліквідації близько 30 окупантів, техніки та складу БК на Харківському напрямку. Операція, проведена ССО АЗОВ Харків та 14-ю ОМБр", - наголосили в українському війську.

11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники.

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