ЗСУ показали, як знищили близько 30 росіян, їхню техніку та склад із боєприпасами на Харківщині
На Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Відео ліквідації близько 30 окупантів, техніки та складу БК на Харківському напрямку. Операція, проведена ССО АЗОВ Харків та 14-ю ОМБр", - наголосили в українському війську.
- 11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники.
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