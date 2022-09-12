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Головна війна з Росією ЗСУ за добу витіснити окупантів із понад 20 населених пунктів, - Генштаб 

ЗСУ за добу витіснити окупантів із понад 20 населених пунктів, - Генштаб 

12 вересня, 2022 понедiлок
07:23
війна з Росією ЗСУ

За 11 вересня українським військовим вдалось витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів. Ворог намагається відновити втрачене положення

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Генштаб, ворог продовжує вогневе ураження українських позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

Протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка. 

"Росіяни здійснили черговий терористичний акт - завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено декілька областей", - кажуть українські військові. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме: 

на Сіверському напрямку - біля Кіндратівки Сумської області;

на Харківському напрямку – населених пунктів Костянтинівка, Уди;

на Слов’янському напрямку противник обстрілів не вів;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;

на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського;

на Запорізькому напрямку – біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

У свою чергу Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають. 

Звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях продовжується. 

"Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається", - пише український Генштаб. 

Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. 

У Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої народної міліції з числа місцевих жителів. 

Загалом, за минулу добу, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів - уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Також знищено 1 безпілотник типу "Орлан-10", збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу "Калібр" та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються.

Зазначається, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій українських військ. 

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