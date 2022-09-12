ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини, - ОК "Південь"
Збройні сили України за останні два тижні звільнили п'ять населених пунктів та 500 кв. км окупованої території Херсонської області
Про це під час брифінгу заявила речниця сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Еспресо.TV.
За її словами, ЗСУ звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.
"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 км до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені та знаходяться під українським прапором", - сказала Гуменюк.
- 12 березня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.
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