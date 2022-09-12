Про це під час брифінгу заявила речниця сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Еспресо.TV.

За її словами, ЗСУ звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 км до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені та знаходяться під українським прапором", - сказала Гуменюк.

12 березня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

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