Ворог починає сигналізувати про перемовини: вони готові скласти зброю й поповнити обмінний фонд, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами", - пояснила Гуменюк.
За її словами ворог намагається знайти способи зберегти собі життя.
"Зараз розглядається це питання. Тому, що є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи. Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд", - зауважила Гуменюк.
- За 11 вересня українським військовим вдалось витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів, проте ворог намагається відновити втрачене положення.
- Також після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.
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