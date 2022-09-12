Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами", - пояснила Гуменюк.

За її словами ворог намагається знайти способи зберегти собі життя.

"Зараз розглядається це питання. Тому, що є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи. Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд", - зауважила Гуменюк.

За 11 вересня українським військовим вдалось витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів, проте ворог намагається відновити втрачене положення.

Також після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

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