Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

За 11 вересня українським військовим вдалось витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів. Ворог намагається відновити втрачене положення

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