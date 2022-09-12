На Херсонському напрямку бригада російських морпіхів втратила 85% складу після вдалих дій ЗСУ, - Генштаб
Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.
- За 11 вересня українським військовим вдалось витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів. Ворог намагається відновити втрачене положення
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