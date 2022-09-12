Про це Олексій Резніков розповів в інтерв'ю Financial Times.

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї, - сказав міністр оборони.

До того ж 1200 чеченських солдатів було направлено для посилення російських позицій. За словами міністра, їх використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.

Попри те, заявив Резніков, ЗСУ завдали значних втрат окупантам у Херсонській області.

Голова Херсонської ОВА повідомляє, що на Херсонщині окупанти викрадають людей та грабують оселі.

За повідомленням ОК "Південь" 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.

Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.