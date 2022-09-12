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Головна війна з Росією Поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою, - військовий експерт Риженко
Ексклюзив

Поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою, - військовий експерт Риженко

12 вересня, 2022 понедiлок
11:51
війна з Росією окупанти

Обмеження в логістиці та відсутність боєприпасів б'ють по морально-психологічному стану росіян на правому березі Дніпра у Херсонській області

Про це в ефірі Еспресо заявив експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

"Ситуація повторює Київську область станом на другу половину березня. В них повністю перебите логістичне постачання. Запаси, які носять, складають як правило не більше трьох діб - боєприпаси, вода, їжа", - сказав він.

За словами Риженка, поранені росіяни не можуть бути евакуювані з правого берега Дніпра у Херсонській області. 

"Постійно ідуть бойові зіткнення і у РФ багато поранених, їх вивозити не можуть. Фактично, вони вмирають, якщо пораненому у першому годину не надати допомогу, то його шанси вижити невеликі", -  зазначив експерт.

Він додав, що зараз на правому березі Дніпра перебувають найбільш боєздатні підрозділи РФ.

"Це і повітряно-десантні війська, і сили спецоперацій, і морська піхота - сили берегової оборони. Обмеження в логістиці та відсутність боєприпасів дуже міцно б'ють по морально-психологічному стану особового складу. Я думаю, що успіхи ЗСУ в районі Харкова додають своєї справи", - підсумував Риженко.

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Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Військові новини
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