У Путіна анонсували анексію окупованих територій України
Російська влада та їхні гауляйтери планують 30 вересня о 15:00 підписати "угоди" про включення окупованих територій України до складу РФ
Про це заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Церемонію підписання заплановано провести у кремлі. Пєсков також анонсував виступ Путіна щодо анексії.
Відповідно до російського закону "Про порядок прийняття в РФ", подальша процедура має відбуватися наступним чином: РФ має визнати Херсонщину та Запоріжжя "незалежними державами" (за прикладом "ДНР" і "ЛНР", які РФ визнала такими перед повномасштабним вторгненням). Далі Путін має підписати з ними "угоди", які мають схвалити конституційний суд і парламент РФ. Після цього анексію має затвердити Путін.
Російський сенатор Андрій Клішас заявив, що рада федерації зможе розглянути питання анексії тільки після підписання "угод", запланованого на 4 жовтня.
- 26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.
- В ISW заявили, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованих територій.
- Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.
- Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.
- Російські гауляйтери після псевдореферендумів попросили Путіна приєднати окуповані території України до РФ.
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