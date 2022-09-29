У Путіна анонсували анексію окупованих територій України

Про це заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Церемонію підписання заплановано провести у кремлі. Пєсков також анонсував виступ Путіна щодо анексії.

Відповідно до російського закону "Про порядок прийняття в РФ", подальша процедура має відбуватися наступним чином: РФ має визнати Херсонщину та Запоріжжя "незалежними державами" (за прикладом "ДНР" і "ЛНР", які РФ визнала такими перед повномасштабним вторгненням). Далі Путін має підписати з ними "угоди", які мають схвалити конституційний суд і парламент РФ. Після цього анексію має затвердити Путін.

Російський сенатор Андрій Клішас заявив, що рада федерації зможе розглянути питання анексії тільки після підписання "угод", запланованого на 4 жовтня.

26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

В ISW заявили, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованих територій.

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.

Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

Російські гауляйтери після псевдореферендумів попросили Путіна приєднати окуповані території України до РФ.

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