СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі
СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов
Про це повідомили в СБУ.
Підозри було оголошено трьом організаторам "референдумів" на Донеччині, шістьом - на окупованій частині Запорізької області, сімом - на Херсонщині.
Так, на Донеччині підозри від СБУ отримали:
- Денис Пушилін, "голова ДНР";
- Володимир Бідьовка, "голова народної ради ДНР";
- Радомська Олена, "секретар ЦВК ДНР".
На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозри отримали:
- Євген Балицький, "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області";
- Галина Данильченко, "виконуюча обов’язки мера Мелітополя";
- Олександр Сауленко, "голова військово-цивільної адміністрації Бердянська";
- Галина Катющенко, "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області";
- Андрій Сігута, "голова військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району";
- Максим Зубарев, "голова Якимівської громади Мелітопольського району".
На Херсонщині підозри отримали:
- Володимир Сальдо, "голова військово-цивільної адміністрації Херсонської області";
- Кирил Стремоусов, "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області";
- Марина Захарова, "голова центральної виборчої комісії Херсонської області";
- Ольга Кулик, "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району";
- Тамара Мірошниченко, "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району";
- Олена Саяхова, "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району";
- Людмила Козлова, "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району".
Усіх їх звинувачують за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
- Раніше про підозру повідомили п'ятьом російським військовослужбовцям, які розстрілювали автомобілі цивільних у Гостомелі.
- Також підозру оголосили чоловікові, який розстріляв чоловіка та виганяв жителів Ірпеня на міни.
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