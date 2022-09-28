Про це повідомили в СБУ.

Підозри було оголошено трьом організаторам "референдумів" на Донеччині, шістьом - на окупованій частині Запорізької області, сімом - на Херсонщині.

Так, на Донеччині підозри від СБУ отримали:

Денис Пушилін, "голова ДНР";

Володимир Бідьовка, "голова народної ради ДНР";

Радомська Олена, "секретар ЦВК ДНР".

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозри отримали:

Євген Балицький, "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області";

Галина Данильченко, "виконуюча обов’язки мера Мелітополя";

Олександр Сауленко, "голова військово-цивільної адміністрації Бердянська";

Галина Катющенко, "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області";

Андрій Сігута, "голова військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району";

Максим Зубарев, "голова Якимівської громади Мелітопольського району".

На Херсонщині підозри отримали:

Володимир Сальдо, "голова військово-цивільної адміністрації Херсонської області";

Кирил Стремоусов, "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області";

Марина Захарова, "голова центральної виборчої комісії Херсонської області";

Ольга Кулик, "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району";

Тамара Мірошниченко, "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району";

Олена Саяхова, "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району";

Людмила Козлова, "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району".

Усіх їх звинувачують за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Раніше про підозру повідомили п'ятьом російським військовослужбовцям, які розстрілювали автомобілі цивільних у Гостомелі.

Також підозру оголосили чоловікові, який розстріляв чоловіка та виганяв жителів Ірпеня на міни.