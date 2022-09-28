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Розстрілювали автомобілі з цивільними: п'ятьом військовим РФ оголосили підозри

28 вересня, 2022 середа
13:28
війна з Росією на фото: окупанти

П'ятьом російським військовослужбовцям, які в Гостомелі розстрілювали машини з мирними мешканцями, оголосили підозру

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 25 лютого 2022-го військовослужбовці Росгвардії з Кемерово, Новокузнецька й загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю (ОМОН), відступили та зайняли позиції в населеному пункті Гостомель у Київській області. У районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської вони навмисне впродовж понад шести годин стріляли по машинах цивільних, які намагалися виїхали із зони бойових дій до Києва. СБУ зазначає, що під обстріли потрапили 10 автомобілів мирних жителів.

Встановлено, що внаслідок дій окупантів загинуло п'ятеро людей, ще шестеро - поранені, виявлено 41-го свідка. Також призначили 57 судових експертиз і провели 9 слідчих експериментів. Крім того, правоохоронці отримали записи з камер, які розміщені поруч із місцем злочину, та відео від свідка.

За даними СБУ, наказ стріляти по машинах цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування Росгвардії по Красноярському краю. У результаті розслідування отримано їхні дані та контакти. Також ідентифікували двох підлеглих, які власноруч розстрілювали колони автомобілів.

Наразі п'ятьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

  • Раніше підозру оголосили полковнику армії РФ, який віддавав накази катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.
  • Також про підозру повідомили росіянину, який розстріляв чоловіка та виганяв мешканців Ірпеня на міни.

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СБУ
російська армія
окупанти
Гостомель
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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