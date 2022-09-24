Про це інформує СБУ.

Заступник начальника управління Росгвардії по Ростовській області полковник поліції Олександр Науменко з позивним Альфа з березня 2022 року керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні.

За даними слідства, за наказами Науменка окупанти незаконно затримують і катують місцевих мешканців, проникають до їхніх домівок і привласнюють їхнє майно.

Також командир російської армії особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. За його наказом проти херсонців застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед мешканців міста були потерпілі.

Крім того, Науменко наказав викрасти двох українців. Російські військові катували їх упродовж кількох тижнів і намагалися вибити інформацію про місце дислокації ЗСУ. Також українців схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

Раніше підозру оголосили полковнику Росгвардії, який на тимчасово окупованій Херсонщині погрожував розправою і катував полонених електричним струмом.