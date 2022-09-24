Віддавав накази катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні: командиру армії РФ оголосили підозру
Служба безпеки України викрила командира російської армії, який віддавав накази катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні
Про це інформує СБУ.
Заступник начальника управління Росгвардії по Ростовській області полковник поліції Олександр Науменко з позивним Альфа з березня 2022 року керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні.
За даними слідства, за наказами Науменка окупанти незаконно затримують і катують місцевих мешканців, проникають до їхніх домівок і привласнюють їхнє майно.
Також командир російської армії особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. За його наказом проти херсонців застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед мешканців міста були потерпілі.
Крім того, Науменко наказав викрасти двох українців. Російські військові катували їх упродовж кількох тижнів і намагалися вибити інформацію про місце дислокації ЗСУ. Також українців схиляли до співпраці з окупантами.
Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).
- Раніше підозру оголосили полковнику Росгвардії, який на тимчасово окупованій Херсонщині погрожував розправою і катував полонених електричним струмом.
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