Погрожував розправою та катував полонених електричним струмом: полковнику Росгвардії оголосили підозру
Полковнику Росгвардії, який на тимчасово окупованій Херсонщині віддавав накази катувати полонених, повідомили про підозру
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Встановлено, що заступник начальника управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Ростовській області полковник поліції з березня 2022 року керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ на території тимчасово окупованої Херсонщини.
У квітні чоловік віддав наказ фізично та психологічно катувати двох затриманих місцевих жителів. У такий спосіб намагалися з'ясувати їхню причетність до ЗСУ та отримати інформацію про перебування українських захисників і сил оборони.
Чоловіків кілька днів утримували в захопленій адмінбудівлі ГУ НП в Херсонській області, а також у місцевому слідчому ізоляторі. Там їх систематично били кийками, застосовували електричний струм і погрожували розправою. Одночасно із цим окупанти намагалися схилити херсонців до співпраці й пропонували їм посади в псевдоохоронних органах.
Наразі полковнику Росгвардії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (жорстоке поводження з військовополоненими).
- Раніше підозру оголосили експоліцейському, який добровільно погодився працювати з окупантами.
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