Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Встановлено, що заступник начальника управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Ростовській області полковник поліції з березня 2022 року керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ на території тимчасово окупованої Херсонщини.

У квітні чоловік віддав наказ фізично та психологічно катувати двох затриманих місцевих жителів. У такий спосіб намагалися з'ясувати їхню причетність до ЗСУ та отримати інформацію про перебування українських захисників і сил оборони.

Чоловіків кілька днів утримували в захопленій адмінбудівлі ГУ НП в Херсонській області, а також у місцевому слідчому ізоляторі. Там їх систематично били кийками, застосовували електричний струм і погрожували розправою. Одночасно із цим окупанти намагалися схилити херсонців до співпраці й пропонували їм посади в псевдоохоронних органах.

Наразі полковнику Росгвардії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (жорстоке поводження з військовополоненими).

Раніше підозру оголосили експоліцейському, який добровільно погодився працювати з окупантами.