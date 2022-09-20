Добровільно працював на окупантів: експоліцейському з Куп'янська оголосили підозру в держзраді
Колишній поліцейський Куп'янська добровільно перейшов на бік росіян і почав працювати у псевдоохоронному органі влади
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, чоловік проводив обшуки за місцем проживання колишніх колег. Там він шукав і вилучав табельну вогнепальну зброю. Також він закликав своїх колишніх колег співпрацювати з представниками РФ, аргументуючи це тим, що загарбники "не ображають" та виплачують заробітну плату.
Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада).
- Раніше підозру оголосили жінці, яка в Олешках нараховувала мешканцям населеного пункту виплати в рублях.
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