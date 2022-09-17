Псевдоначальниця "пенсійного фонду" в Олешках нараховує виплати в рублях

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Так, мешканка Олешків у червні 2022-го перейшла на бік Росії. Вона обійняла посаду "начальниці" у незаконному органі виконавчої влади - "пенсійному фонді м. Олешки Херсонської області".

За даними слідства, жінка керує сервісним центром Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, який захопили росіяни. Там вона нараховує місцевим мешканцям матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. рублів. Крім того, колаборантка формує реєстри для виплат пенсій за законодавством країни-агресора.

Нині їй оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного стану).

Раніше підозру оголосили агенту РФ, який за допомогою відеореєстратора фіксував дані про дислокацію ЗСУ і передавав їх представникам Росії.