Псевдоначальниця "пенсійного фонду" в Олешках нараховує виплати в рублях
Мешканці міста Олешки на Херсонщині оголосили підозру за співпрацю з ворогом
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Так, мешканка Олешків у червні 2022-го перейшла на бік Росії. Вона обійняла посаду "начальниці" у незаконному органі виконавчої влади - "пенсійному фонді м. Олешки Херсонської області".
За даними слідства, жінка керує сервісним центром Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, який захопили росіяни. Там вона нараховує місцевим мешканцям матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. рублів. Крім того, колаборантка формує реєстри для виплат пенсій за законодавством країни-агресора.
Нині їй оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного стану).
- Раніше підозру оголосили агенту РФ, який за допомогою відеореєстратора фіксував дані про дислокацію ЗСУ і передавав їх представникам Росії.
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