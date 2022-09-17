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Головна війна з Росією За допомогою відеореєстратора фіксував позиції ЗСУ: мешканцю Миколаєва оголосили підозру

За допомогою відеореєстратора фіксував позиції ЗСУ: мешканцю Миколаєва оголосили підозру

17 вересня, 2022 субота
12:05
війна з Росією на фото: колаборант

У Миколаєві місцевий мешканець використовував відеореєстратор для того, щоби фіксувати місця дислокації ЗСУ, техніки та іноземних інструкторів

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Так, мешканець Миколаєва з антиукраїнською позицією добровільно погодився на співпрацю з Росією. Чоловік за допомогою прихованого в машині відеореєстратора фіксував дані про місце дислокації українських військ, техніки іноземного зразка, а також місце проживання іноземних інструкторів та їх передислокацію.

Усі зібрані дані він передавав представнику країни-агресора через закриті канали зв'язку.

Під час обшуку в підозрюваного вилучили мобільні термінали, комп'ютерну техніку та пристрої для запису відео, які містять докази його підривної діяльності та приналежності до агентурної мережі військової розвідки РФ у Південному регіоні України.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі його утримують під вартою.

  • Учора, 16 вересня, стало відомо, що в Києві затримали агента РФ, який намагався влаштуватися в Азов.

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Миколаїв
Миколаївщина
колаборанти
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