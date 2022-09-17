За допомогою відеореєстратора фіксував позиції ЗСУ: мешканцю Миколаєва оголосили підозру
У Миколаєві місцевий мешканець використовував відеореєстратор для того, щоби фіксувати місця дислокації ЗСУ, техніки та іноземних інструкторів
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Так, мешканець Миколаєва з антиукраїнською позицією добровільно погодився на співпрацю з Росією. Чоловік за допомогою прихованого в машині відеореєстратора фіксував дані про місце дислокації українських військ, техніки іноземного зразка, а також місце проживання іноземних інструкторів та їх передислокацію.
Усі зібрані дані він передавав представнику країни-агресора через закриті канали зв'язку.
Під час обшуку в підозрюваного вилучили мобільні термінали, комп'ютерну техніку та пристрої для запису відео, які містять докази його підривної діяльності та приналежності до агентурної мережі військової розвідки РФ у Південному регіоні України.
Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі його утримують під вартою.
- Учора, 16 вересня, стало відомо, що в Києві затримали агента РФ, який намагався влаштуватися в Азов.
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