Агент РФ намагався влаштуватися в полк "Азов": його затримали й повідомили про підозру
У Києві затримали російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку "Азов". Йому повідомили про підозру, нині він під вартою
Про це інформує Служба безпеки України.
Агент РФ намагався влаштуватися в полк "Азов" для передачі рашистам інформації про місця дислокації, переміщення українських військ, кількість особового складу і техніки.
Слідство встановило, що затриманим виявися житель Донеччини. Зловмисник у 2015 році приєднався до терористичної організації "ДНР", де входив до так званих "1-го та 2-го армійських корпусів". Зокрема "служив" в "республіканській гвардії "ДНР".
До 2018 року він брав участь у бойових діях проти України на сході. Згодом зловмисник виїхав до Росії, де його завербували спецслужби. До початку повномасштабного вторгнення його перекинули назад в Україну.
Агента затримали на спробі проходження відбору до "Азову".
Наразі йому повідомлено про підозру за участь у терористичній організації та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
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