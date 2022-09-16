Про це інформує Служба безпеки України.

Агент РФ намагався влаштуватися в полк "Азов" для передачі рашистам інформації про місця дислокації, переміщення українських військ, кількість особового складу і техніки.

Слідство встановило, що затриманим виявися житель Донеччини. Зловмисник у 2015 році приєднався до терористичної організації "ДНР", де входив до так званих "1-го та 2-го армійських корпусів". Зокрема "служив" в "республіканській гвардії "ДНР".

До 2018 року він брав участь у бойових діях проти України на сході. Згодом зловмисник виїхав до Росії, де його завербували спецслужби. До початку повномасштабного вторгнення його перекинули назад в Україну.

Агента затримали на спробі проходження відбору до "Азову".

Наразі йому повідомлено про підозру за участь у терористичній організації та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Колишній держсекретар МЗС через свою недбалість спричинив збитки держбюджету в розмірі 3,2 млн грн. Йому оголошено про підозру.

В Одеській області до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили ватажка штурмової роти "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території Донецької та Луганської областей.

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