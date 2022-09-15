До 14 років за ґратами з конфіскацією майна: суд виніс вирок ватажку штурмової роти "ЛНР"
В Одеській області до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили ватажка штурмової роти "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території Донецької та Луганської областей
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.
Як йдеться у повідомленні, за публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури жителя Ізмаїла засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації (стаття 258-3, ч. 1 КК України).
"Прокурори в суді довели, що чоловік у 2014 році вступив до так званої 1-ї штурмової роти підрозділу "Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальйон "Заря" на посаду командира під позивним "Крыл". Він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території Донецької та Луганської областей", - пише Офіс ГП.
Зазначається, що колаборанта нагородили медаллю "за відвагу" 1-го ступеня "ЛНР" за участь в окремих бойових операціях на територіях Металіста, Чорнухиного та Дебальцевого.
Досудове розслідування заочно здійснювало управління СБУ в Одеській області.
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