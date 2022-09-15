Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Так, ексдержсекретар МЗС безоплатно віддавав у користування державні приміщення загальною площею 527 кв. м підприємцю, з яким у 2017 році уклав договір про організацію харчування працівників МЗС. Підприємець в "орендованих" приміщеннях здійснював господарську діяльність.

Така послуга спричинила збитки в держбюджеті розміром 3,2 млн грн.

Наразі посадовцю оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років.

Раніше підозру оголосили судді з Києва, який підтримував збройну агресію Росії та закликав інших до колабораціонізму.