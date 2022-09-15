Безплатно здавав в оренду приміщення міністерства: ексдержсекретарю МЗС оголосили підозру у службовій недбалості
Колишній держсекретар МЗС через свою недбалість спричинив збитки держбюджету в розмірі 3,2 млн грн
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Так, ексдержсекретар МЗС безоплатно віддавав у користування державні приміщення загальною площею 527 кв. м підприємцю, з яким у 2017 році уклав договір про організацію харчування працівників МЗС. Підприємець в "орендованих" приміщеннях здійснював господарську діяльність.
Така послуга спричинила збитки в держбюджеті розміром 3,2 млн грн.
Наразі посадовцю оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років.
- Раніше підозру оголосили судді з Києва, який підтримував збройну агресію Росії та закликав інших до колабораціонізму.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе