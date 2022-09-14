Підтримував окупацію. Столичному судді оголосили підозру у виправданні агресії РФ і підбурюванні українців до колаборантства
Київський суддя з Криму закликав працювати на російських загарбників і підтримував окупацію України армією РФ
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Суддя одного з апеляційних господарських судів підозрюється у виправдуванні російської агресії та спонуканні до колабораційної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Зловмисник народився у Криму, а після окупації почав працювати у одному з судів київського регіону. У цей час він схвалював війну РФ та визнав окупацію України.
У лютому цього року суддя висловлював підтримку окупаційних дій рашистів: "Бажав, щоб такої території ставало більше та висловлював жаль, що росіяни відійшли від селища під Києвом де він мешкає у останні роки".
На окупованих територіях він закликав знайомих співпрацювати із російськими загарбниками.
Удома підозрюваного тривають обшуки.
У перехопленій розмові судді зі знайомим з Мелітополя правоохоронці виділили декілька тез:
- "Главное, чтобы они так обратно не вернулись, как у нас. Тогда тебе придется к нам домой, в Крым".
- "Ваш регион жил за счет сельхозпродукции, которая отправлялась на Крым и Россию", "и сейчас, если вам откроют свободную эту, то это нормально будет".
- "Хайль Гитлер, а ты что в милицию не идешь там на работу", "а че? Там собирают всех", "а, я думал, ты уже там начальником милиции устроился, там кадровое голодание", "да, ты с опытом работы, надо делать карьеру, главное чтоб они так обратно не вернулись как у нас".
Суддю підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та підбурюванні до зайняття посад у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 27, ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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